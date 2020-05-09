Глеб Никитин заложил капсулу в основание нового госпиталя в Нижнем Новгороде Общество

автор фото: Александр Двуреченский

Губернатор Глеб Никитин 9 мая 2020 года заложил капсулу с посланием к будущим поколениям в основание нового инфекционного корпуса на территории ГБУЗ НО "Инфекционная больница №23 Нижнего Новгорода". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области,

Согласно информации, глава региона отметил, что в 2019 году финансирование обновления медорганизаций увеличилось практически в 10 раз по сравнению с тем, сколько направляли на ремонт до старта программы. И эта работа, по его словам, будет продолжена.

Также Глеб Никитин подчеркнул символичность того, что капсула с посланием потомкам в основание нового корпуса больницы №23 заложена именно 9 Мая, в День Победы.

"Мы встречаем этот день в разгар эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Она уже затронула миллионы людей по всему миру, унесла жизни нескольких сотен тысяч человек. Не обошла стороной и Нижегородскую область. Это испытание никак нельзя сравнивать с тем, которое выпало на долю наших общих предков в 1941–1945 годах. Но сегодня мы тоже прикладываем большие усилия, чтобы спасти как можно больше людей. А медицинские работники проявляют настоящий героизм, несут тяжелую вахту и порой жертвуют собой ради спасения больных. Низкий им за это поклон!.. Желаем вам, дорогие потомки, никогда не сталкиваться со столь серьезными угрозами. Живите полноценной жизнью! Дорожите каждым ее мгновением! Цените труд врачей, медсестер, санитаров! Берегите себя и своих близких! Не забывайте о достижениях прошлого и трудитесь ради будущего нашей великой страны!" - сказано в обращении потомкам, помещенном в капсулу в основании больницы.

Напомним, в новом корпусе больницы №23 будет развернуто 209 коек с кислородной поддержкой, часть из них будет реанимационными. Общая площадь здания составит около 6 тыс. кв. м.

"Безусловно, это станет важным вкладом в борьбу с коронавирусом в Нижегородской области. Но самое главное – это шаг в будущее. Надо понимать потребности системы здравоохранения региона после завершения пандемии. Мы рассчитываем полностью перевести на эту базу больницу №9, организовать в итоге современный, большой многофункциональный комплекс, состоящий из детского и взрослого инфекционных корпусов", - заявил Глеб Никитин.

По словам главного врача ГБУЗ НО "Инфекционная больница №23 Нижнего Новгорода" Натальи Солошенко, сейчас в медучреждении организовано 186 коек для приема детей и взрослых с поражениями центральной нервной системы инфекционного характера из всех районов города и области. Также в больнице развернут детский COVID-центр.

"Из 209 коек в новом корпусе 118 будут организованы в отдельных боксах, еще 20 – в отделении реанимации и интенсивной терапии", - отметила главный врач больницы.

"Здесь установят новейшее оборудование экспертного класса, в том числе компьютерный тамограф. Это очень важно, ведь теперь можно будет диагностировать инфекционных больных непосредственно в самой больнице, тогда как раньше мы делали это в других медучреждениях города. Приходилось, например, возить детей с острыми респираторными заболеваниями в детскую областную больницу для проведения компьютерной томографии", - добавила Наталья Солошенко.

Ранее сообщалось, что открыть новый корпус больницы планируется уже в июне 2020 года.

"Мы рассчитываем, что нам удастся сделать это 12 июня, в День России", - анонсировал глава региона.