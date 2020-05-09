Последние новости рубрики Общество
09 мая 2020 14:22  [61] Нижегородские партийцы поздравляют ветеранов с Днем Победы по телефону
09 мая 2020 14:15  [68] Нижегородские "скорые" присоединились к акции "Бессмертный полк"
09 мая 2020 14:10  [58] Глеб Никитин поздравил ветеранов-нижегородцев с Днем Победы
09 мая 2020 14:00  [74] Глеб Никитин возложил цветы к Мемориалу Славы и памятнику газовской "полуторке" на Автозаводе
09 мая 2020 13:50  [244] Более 7 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области
09 мая 2020 13:38  [127] Глеб Никитин заложил капсулу в основание нового госпиталя в Нижнем Новгороде
09 мая 2020 13:07  [238] Нижний Новгород продолжает лидировать среди муниципалитетов региона с подтвержденными случаями коронавируса (ПЕРЕЧЕНЬ)
09 мая 2020 12:10  [148] Свыше 650 нижегородцев вылечились от коронавируса
09 мая 2020 11:53  [315] Ещё трое жителей региона скончались от Covid-19
09 мая 2020 11:43  [473] Коронавирус подтверждён у 4,18 тысяч человек в Нижегородской области
Общество

Более 7 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области

09 мая 2020 13:50  [244] Общество
Более 7 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области

Более 7 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области

C 10 апреля по 8 мая 2020 года в Нижегородской области составлено 7,14 тыс. протоколов в связи с нарушением режима повышенной готовности, 755 из них составили представители органов исполнительной власти. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, 702 протокола направлено в суд, уже рассмотрено 80 дел.

При этом сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления в 68,6 тыс. случаев ограничились профилактическими беседами с гражданами об опасности нарушения режима повышенной готовности. Так, они напомнили, что прогулявшись на детской площадке или по магазинам, человек может, сам того не подозревая, стать разносчиком коронавируса и заразить близких, для которых это заболевание окажется смертельно опасным: пожилых, людей с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом.

Только за 8 мая органы исполнительной власти проверили 633 гражданина и 54 юридических лица. Проведено 652 профилактические беседы, составлено 13 протоколов: 10 – на граждан, три - на должностных лиц.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин внёс изменения в указ №27 "О введении режима повышенной готовности". Так, действие подтверждений на работу будет приостановлено, а следование на личном легковом автотранспорте или на такси к садовым (дачным) участкам нижегородцам разрешено при условии подтверждения прав на соответствующее имущество. Однако, разрешён выход на прогулку у дома.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph