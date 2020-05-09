Более 7 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области Общество

Более 7 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области

C 10 апреля по 8 мая 2020 года в Нижегородской области составлено 7,14 тыс. протоколов в связи с нарушением режима повышенной готовности, 755 из них составили представители органов исполнительной власти. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, 702 протокола направлено в суд, уже рассмотрено 80 дел.

При этом сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления в 68,6 тыс. случаев ограничились профилактическими беседами с гражданами об опасности нарушения режима повышенной готовности. Так, они напомнили, что прогулявшись на детской площадке или по магазинам, человек может, сам того не подозревая, стать разносчиком коронавируса и заразить близких, для которых это заболевание окажется смертельно опасным: пожилых, людей с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом.

Только за 8 мая органы исполнительной власти проверили 633 гражданина и 54 юридических лица. Проведено 652 профилактические беседы, составлено 13 протоколов: 10 – на граждан, три - на должностных лиц.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин внёс изменения в указ №27 "О введении режима повышенной готовности". Так, действие подтверждений на работу будет приостановлено, а следование на личном легковом автотранспорте или на такси к садовым (дачным) участкам нижегородцам разрешено при условии подтверждения прав на соответствующее имущество. Однако, разрешён выход на прогулку у дома.