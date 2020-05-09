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Общество

Глеб Никитин возложил цветы к Мемориалу Славы и памятнику газовской "полуторке" на Автозаводе

09 мая 2020 14:00  [74] Общество
автор фото: Александр Воложанин

автор фото: Александр Воложанин

Губернатор Глеб Никитин 9 мая 2020 года возложил цветы к Мемориалу Славы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, к настоящему времени там завершена первая очередь благоустройства, в августе планируется закончить другие работы, а также разместить в мемориальном сквере памятник нижегородцам, погибшим в локальных конфликтах.

Затем Глеб Никитин возложил цветы к памятнику газовской "полуторке", расположенному у главной проходной ГАЗа.

"Автозаводский район, как и весь город Горький, сыграл огромную роль в достижении Великой Победы. Здесь производили не только оружие, но и мирную технику. Газовская "полуторка" навсегда стала для меня одним из самых близких символов Великой Отечественной войны. Именно эти машины проложили Дорогу жизни по льду Ладожского озера к блокадному Ленинграду. Сложно даже представить, сколько тысяч жизней было спасено благодаря этой технике… При этом сам ГАЗ был в годы войны чуть ли не полностью уничтожен бомбардировками врага. Но даже это не сломило дух горьковчан. Они отдали все свои силы для фронта и Победы и восстановили конвейер за 100 дней и ночей", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, глава региона посещал мемориальный комплекс в парке Славы в августе 2018 года и провел там встречу с ветеранами Автозаводского района. Они обратили внимание Глеба Никитина на неудовлетворительное состояние памятника, открытого в 1980 году. По инициативе губернатора мемориал был передан в муниципальную собственность.

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