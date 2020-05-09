Глеб Никитин поздравил ветеранов-нижегородцев с Днем Победы Общество

Глеб Никитин поздравил ветеранов-нижегородцев с Днем Победы

Губернатор Глеб Никитин 9 мая 2020 года по телефону поздравил ветеранов-нижегородцев с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

"Очень обидно, что сегодня лично не получилось встретиться с ветеранами, пообщаться, обнять их. После снятия всех ограничений мы обязательно увидимся и торжественно отметим 75-ю годовщину Великой Победы. Каждая такая встреча остается в памяти. Это удивительные люди, общение с которыми позволяет по-новому увидеть историю Великой Отечественной войны", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона позвонил участнице Великой Отечественной войны Александре Алексеевне Нестеренко, которая когда-то ходила в глубокий рейд за линию фронта под Сталинградом в поисках мест для размещения радиостанции.

"Знаю, что в сентябре 42-го Вы совсем молодой девчонкой, в 17 лет, добровольно ушли на фронт, служили разведчицей. Дошли до Бреста, принимали участие в Сталинградской битве. Ценой собственной жизни и здоровья защищали Родину на передовой, в тяжелых боях героически приближали эту Великую Победу", - сказал губернатор.

Пообщался Глеб Никитин и с жительницей Балахны Феодосьей Григорьевной Витюговой. Когда началась война, ей было всего 9 лет, но все военные годы она трудилась на заготовке древесины и вязала теплые вещи для красноармейцев. В феврале, когда глава региона посещал Балахну, Феодосья Григорьевна рассказала, что мечтает принять участие в Параде Победы в Москве.

"К огромному сожалению, в ситуацию вмешались непредвиденные обстоятельства. То, что Парад Победы обязательно состоится, мы уверены. Пока не знаем, когда. Если позволят меры безопасности, обязательно постараемся исполнить Ваше желание", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны Александра Кузнецова. Александр Михайлович - последний Герой Советского союза на территории Нижегородской области, звание которому было присвоено в годы Великой Отечественной войны.

"Для меня величайшая честь пообщаться с Героем Советского союза. Такие люди как Вы – это наша гордость и наша сила. Хотел бы лично пожать Вам руку. Когда будут праздничные мероприятия, давайте обязательно с Вами увидимся!" - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области выразил благодарность Сергею Сергеевичу Фогелю, ветерану Великой Отечественной войны, жителю блокадного Ленинграда. Сейчас он возглавляет Нижегородскую областную общественную организацию защитников и жителей блокадного Ленинграда.

"От всей души хочу выразить глубокое уважение и бесконечную благодарность Вам и в Вашем лице - всем жителям и защитникам Ленинграда - за беспримерный подвиг, за вклад в Великую Победу. Лично для меня блокада Ленинграда - это история о том, что неимоверная сила духа, мужество и стойкость человека могут быть мощнее вражеских пуль и снарядов, голода и лишений", - сказал Глеб Никитин.

Пообщался губернатор и с еще одной жительницей блокадного Ленинграда - Галиной Васильевной Чернавиной, ветераном Великой Отечественной войны. День Победы для нее - священная дата. Ее отец ушел добровольцем на фронт и погиб еще в начале войны. Во время блокады умер брат, а саму Галину Васильевну эвакуировали в Горьковскую область.

"Сегодня этот праздник, мы отмечаем дома, в кругу семьи. Но, как только позволит ситуация, как только отступит опасность, обязательно будут и Парад Победы, и Бессмертный полк. Вспомним вместе всех, кто ушел в те страшные годы", - сказал Глеб Никитин, обращаясь к Галине Васильевне.

Поздравил глава региона и участника Великой Отечественной войны Юрия Кирилюка. Юрий Емельянович с 1993 года возглавляет Нижегородский областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

"У Вас удивительная биография, которая еще раз подтверждает, что Вы - сильный и мужественный человек. Не зря в совете ветеранов Вас уважительно и по-военному называют "наш генерал". Искренне восхищаюсь тем, как активно Вы участвуете в общественной жизни региона, поддерживаете других ветеранов, способствуете сохранению исторической правды", - сказал Глеб Никитин.