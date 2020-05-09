Нижегородские "скорые" присоединились к акции "Бессмертный полк" Общество

Нижегородские скорые присоединились к акции Бессмертный полк

Нижегородские "скорые" присоединились к акции "Бессмертный полк". Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Отмечается, что шествие "Бессмертный полк" уже не один год является неотъемлемой традицией Дня Победы. В этом году сотрудники Нижегородского территориального центра медицины катастроф участвуют в этой акции в новом формате. По согласованию с ГИБДД по Нижегородской области, медики разместили на лобовых стеклах служебных автомобилей портреты своих героических дедов и прадедов, которые в годы войны защищали нашу Родину.

"Наш долг - сохранить память о Великой Отечественной и о каждом человеке, который отдал свою жизнь за Победу. Мы отдаем день глубочайшего уважения нашим ветеранам. Светлая память о погибших воинах-защитниках и о мирных гражданах, ковавших Победу в тылу, должна передаваться из поколения в поколение", - подчеркнул и.о. главного врача НТЦМК Михаил Созонов.