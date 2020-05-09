Последние новости рубрики Общество
09 мая 2020 14:57  [110] День Победы объединяет и сплачивает все поколения, - Наталья Назарова
09 мая 2020 14:22  [65] Нижегородские партийцы поздравляют ветеранов с Днем Победы по телефону
09 мая 2020 14:15  [72] Нижегородские "скорые" присоединились к акции "Бессмертный полк"
09 мая 2020 14:10  [62] Глеб Никитин поздравил ветеранов-нижегородцев с Днем Победы
09 мая 2020 14:00  [75] Глеб Никитин возложил цветы к Мемориалу Славы и памятнику газовской "полуторке" на Автозаводе
09 мая 2020 13:50  [247] Более 7 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области
09 мая 2020 13:38  [132] Глеб Никитин заложил капсулу в основание нового госпиталя в Нижнем Новгороде
09 мая 2020 13:07  [247] Нижний Новгород продолжает лидировать среди муниципалитетов региона с подтвержденными случаями коронавируса (ПЕРЕЧЕНЬ)
09 мая 2020 12:10  [150] Свыше 650 нижегородцев вылечились от коронавируса
09 мая 2020 11:53  [317] Ещё трое жителей региона скончались от Covid-19
Общество

Нижегородские "скорые" присоединились к акции "Бессмертный полк"

09 мая 2020 14:15  [72] Общество
Нижегородские скорые присоединились к акции Бессмертный полк

Нижегородские скорые присоединились к акции Бессмертный полк

Нижегородские "скорые" присоединились к акции "Бессмертный полк". Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Отмечается, что шествие "Бессмертный полк" уже не один год является неотъемлемой традицией Дня Победы. В этом году сотрудники Нижегородского территориального центра медицины катастроф участвуют в этой акции в новом формате. По согласованию с ГИБДД по Нижегородской области, медики разместили на лобовых стеклах служебных автомобилей портреты своих героических дедов и прадедов, которые в годы войны защищали нашу Родину.

"Наш долг - сохранить память о Великой Отечественной и о каждом человеке, который отдал свою жизнь за Победу. Мы отдаем день глубочайшего уважения нашим ветеранам. Светлая память о погибших воинах-защитниках и о мирных гражданах, ковавших Победу в тылу, должна передаваться из поколения в поколение", - подчеркнул и.о. главного врача НТЦМК Михаил Созонов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph