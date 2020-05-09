Нижегородские партийцы поздравляют ветеранов с Днем Победы по телефону Общество

Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России", нижегородские ветераны Великой Отечественной войны сегодня получают поздравления с Днем Победы по телефону. В связи с действующим режимом самоизоляции и для минимизации контактов с ветеранами выбрана именно такая форма для поздравлений.



Как сообщил секретарь НРО партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, к акции "Звонок ветерану" активно подключились все представители депутатского корпуса и местные отделения партии.



"Очень обидно, что сегодня лично не получилось встретиться с ветеранами, пообщаться, обнять и поцеловать. После снятия всех ограничений мы обязательно увидимся и торжественно отметим 75-ю годовщину Великой Победы. То, что Парад Победы обязательно состоится, мы уверены", - отметил Глеб Никитин.



Поздравлять по телефону ветеранов Великой Отечественной войны будут в течение дня. Слова благодарности в адрес ветеранов выразил депутат Государственной Думы РФ, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов.



"75 лет назад наша страна впервые салютовала в честь Победы в Великой Отечественной войне. Войне, которая коснулась каждой семьи, каждого дома. Войне, которая принесла много горя, потерь и искалеченных судеб. Но, эта война в то же самое время стала символом стального характера нашего народа, его несгибаемой воли и не иссякающей любви к своей Родине. День Победы – это праздник нашей с вами свободы, которая досталась дорогой ценой – десятками миллионов жизней солдат и мирных жителей. Я поздравляю всех нижегородцев с Днем Победы. Это самый главный для нас с вами праздник. Это одна из важнейших страниц истории нашей страны. Я поздравляю с этим праздником наших дорогих ветеранов! Спасибо вам! Юбилейный год Победы мы встречаем в непростых условиях. Вспомните своих ветеранов, ощущайте ни с чем несравнимое чувство этого праздника – оставаясь дома!" - сказал депутат.



Поздравил ветеранов Великой Отечественной войны по средствам телефонной и видеосвязи и депутат Государственной Думы РФ Денис Москвин.



"Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась победа нашим землякам и каждый год отмечаем вместе с ветеранами этот прекрасный день. В этом году мы не можем отмечать этот праздник в привычном формате, но каждый из нас по-прежнему помнит и чтит всех, кто не вернулся с полей сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших победу в тылу. Мы благодарны всем защитникам, посвятившим себя служению Отечеству. Это праздник стал символом героизма, достоинства и мужества нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Дорогие ветераны, низкий вам поклон! Спасибо вам за то, что сберегли нашу страну, за то, что не жалели себя и свято верили в победу! От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, мира и добра! С праздником! С днем Великой Победы", - сообщил Денис Москвин.



Также депутат возложил цветы Победы к Вечному огню на площади имени маршала Георгия Константиновича Жукова.