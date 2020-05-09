День Победы объединяет и сплачивает все поколения, - Наталья Назарова Общество

"День Победы объединяет и сплачивает все поколения", - заявила депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова в своей поздравительной речи, обращаясь к жителям Нижегородской области.

Наталья Назарова поздравляет нижегородцев с Днем Победы. Поздравление распространила пресс-служба парламентария.

"Днем Победы и 75-й годовщиной со дня окончания Великой Отечественной войны!

В День Победы мы вспоминаем о великом подвиге наших отцов, дедов, прадедов, освободивших нашу Родину от фашистов, чествуем ветеранов и тружеников тыла, отдаем дань памяти погибшим. Этот праздник объединяет и сплачивает все поколения. С победного мая прошло 75 лет, но подвиг героев Великой Отечественной войны всегда будет служить высшим проявлением патриотизма, нравственности и верности долгу. А мы должны быть достойны их великих деяний!

Низкий поклон всем, кто отдал силы, здоровье и жизнь ради Победы над фашизмом! Вечная память жертвам нацизма! Слава солдатам и офицерам Советской Армии, работникам тыла – всем, кто причастен к бессмертному подвигу народа-освободителя! С праздником Великой Победы!", - говорится в заключительной части поздравления.