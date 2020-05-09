Нижегородские спасатели организовали мотопробег в рамках 75-летия Победы и борьбы с коронавирусом
Нижегородские спасатели организовали мотопробег в рамках 75-летия Победы и борьбы с коронавирусом. ОБ этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Отмечается, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в День Победы многие нижегородцы ненадолго вышли на улицу, чтобы почтить память героев павших в годы Великой Отечественной войны и возложить цветы к памятным местам.
В связи с этим сотрудники МЧС устроили мотопробег, в рамках которого всем повстречавшимся напомнали основные и жизненно важные правила безопасности.
Согласно информации, маршрут мотопробега прошел через все восемь районов Нижнего Новгорода. Отправной точкой стала площадь Жукова. Здесь сотрудники специализированной пожарно-спасательной части совместно с сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской
области поздравляли с Великим праздником и раздавали символ победы -
Георгиевские ленты всем, кто приходил принести дань уважения героям и
возложить цветы к Вечному огню.
При этом также раздавались памятки о мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19, а также проводили краткий инструктаж о том, как вести себя во время особого противопожарного режима.
Далее маршрут прошел через Нижневолжскую набережную. Здесь, возле катера
"Герой" сотрудники МЧС продолжили поздравлять нижегородцев с Днем Победы и
напомнили о правилах соблюдения всех мер безопасности в условиях пандемии уже
совместно со студенческим корпусом спасателей, а также сотрудниками ГИБДД
Маршрут передвижения был составлен с учетом тех мест города, на которых
происходит наибольшее скопление населения, и разбит на 2 участка – верхняя и
нижняя части города.
Всего в мотопробеге были задействованы четыре мотоцикла BMW, которые используются как высокоманевренные транспортные средства для проведения экстренных пожарно-спасательных работ.
Отмечается, что с целью профилактики заболевания коронавирусной инфекцией и соблюдения правил пожарной безопасности в период пожароопасного периода мотогруппа нижегородского МЧС патрулирует все районы города в ежедневном режиме.
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