Волонтеры в Нижнем Новгороде дали концерт для Героя Советского Союза Александра Кузнецова Общество

автор фото: Александр Воложанин

Нижегородские "Волонтеры Победы" 9 мая 2020 года провели персональные концерты во дворах ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вместе с профессиональными артистами – гармонистами и певцами - они исполнили для фронтовиков песни военных лет, поздравили их с праздником, вручили памятные подарки, а также "Письма Победы" от юных нижегородцев.

Одним из первых зрителей уникального концерта стал Александр Михайлович Кузнецов – последний Герой Советского Союза в Нижегородской области. Это звание ему было присвоено в годы Великой Отечественной войны.

В 1942 году, после окончания пехотно-минометного училища, Александр Кузнецов был направлен на Брянский фронт командиром минометного взвода. В наступательных операциях во главе роты форсировал реки Десну, Днепр, Припять. За героизм, мужество, находчивость, умелое руководство подразделением при форсировании Днепра, удержание плацдарма в течение 5 суток Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года старшему лейтенанту Александру Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалями "За Победу над Германией", "За боевые заслуги", юбилейными медалями.

С Днем Победы Александра Кузнецова сегодня лично поздравил по телефону губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Для меня величайшая честь пообщаться с Героем Советского Союза. Такие люди, как Вы, – это наша гордость и наша сила. Хотел бы лично пожать Вам руку. Когда будут праздничные мероприятия, давайте обязательно увидимся!" - сказал Глеб Никитин.

Всего в Нижнем Новгороде было организовано около 50 концертов во дворах ветеранов.