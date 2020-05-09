Нижегородцы исполнили песню "День Победы" на разных языках (ВИДЕО) Общество

Нижегородцы исполнили песню День Победы на разных языках

Нижегородцы исполнили песню "День Победы" на разных языках. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

Согласно информации, нижегородцы присоединились к международной акции "День Победы" на разных языках". С инициативой о ее проведении выступил оргкомитет "Наша Победа" партии "Единая Россия".

Жители России и более 60 стран мира поют легендарную песню на своем родном языке. Для того, чтобы каждый, кто захочет спеть легендарную песню на родном ему языке, организаторы акции впервые перевели знаменитые стихи Владимира Харитонова на десятки языков и адаптировали их под легендарную музыку Давида Тухманова. Чтобы присоединиться к акции надо зайти на сайт pobeda-2020.ru. Открыть интерактивную панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира. Также можно снять видео, загрузить на сайт или разместить в своих социальных сетях. Запись можно сделать до 11 мая. Лучшие видео покажут на центральных каналах и в интернете.

Тысячи нижегородцев уже влились в этот интернациональный хор. Жители региона поют песню на мордовском, татарском, белорусском, марийском, азербайджанском, иврите, украинском, армянском, русском и многих других языках и выкладывают видео в соцсети.

Отмечается, что большинство участников посвящают исполнение своим родным, которые в годы войны приближали Победу, всем ветеранам, которые сегодня отмечают праздник дома, и в память о тех, кто не дожил до этого дня.



Студент Тимофей Баландин решил принять участие в акции и спеть "День Победы" для своего 96-летнего дедушки – пограничника, участника войны Владимира Васильевича Баландина. Победу в 1945 году горьковчанин встретил в Белоруссии, после войны восстанавливал и охранял государственную границу в районе Бреста, участвовал в военных операциях против бандформирований. Каждый год 9 мая ветеран принимал участие в торжественном параде на площади Минина. Сегодня из-за пандемии коронавируса День Победы проведет дома. И внук поздравил фронтовика легендарной песней. "Я считаю, что он настоящий герой. Он заслуживает всех возможных добрых слов. Я горжусь своим дедом, и посвящаю эту песню ему и всем нашим ветеранам", - сказал Тимофей Баландин.



Как рассказал член азербайджанской молодежной общины Нижнего Новгорода, рэпер Фарахим Гаджиев, ему прежде не приходилось исполнять песню "День Победы", тем более на родном азербайджанском языке. Но, узнав об акции, решил участвовать, не раздумывая. Его дед Гулиев Иса Нариман оглы во время Великой Отечественной войны был сапером, погиб в Эстонии. "Сегодня очень важно сохранить память о наших предках, об их самоотверженности и героизме в годы войны, они воистину герои. Все мы обязательно должны помнить об этом. О том, как по-братски друг к другу относились наши народы, наши 15 республик, 15 сестер великой страны. И сегодня мы должны относиться с уважением друг к другу, ведь мы все равны. И День Победы – это наш общий праздник", - отметил Фарахим Гаджиев.



Еще одна участница - член общества украинской культуры "Криница" в Нижегородской области Юлия Кузнецова рассказала, что День Победы в ее семье – праздник священный и многонациональный: "Оба моих деда воевали, один - украинец, второй – мордвин, так получилось, что оба встретили Победу в Праге. Их объединило то, что и тот и другой, не задумываясь, встали на защиту своей огромной Родины. И вот эти разные ниточки я старалась вплести в единый узор и воплотить в те слова, которые настолько талантливо передают в этой песне любовь и благодарность, и наше праздничное настроение, которое мы всегда испытываем в День Победы".



У Сергея Фомичева, руководителя группы "Солдаты фортуны" и военно-патриотического клуба "Отвага", оба деда дошли до Берлина. Он поет "День Победы" уже много лет. По его словам, эта песня является музыкальным символом Победы для миллионов людей, живущих не только в России, но в других странах. И то, что люди могут исполнить ее на своем родном языке – это замечательная возможность еще раз всем вместе выразить благодарность нашим героям за Великую Победу. "Победа у нас одна на всех, и поэтому песню можно исполнять на всех языках, чтобы она победно звучала и объединяла, и чтобы все помнили, что наши деды воевали вместе плечом к плечу, отстояли честь и независимость нашей Родины и спасли мир от фашизма. В этот непростой год День Победы должен объединить нас еще сильнее", - сказал он.