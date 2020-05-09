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Общество

Депутаты думы Дзержинска поздравили ветеранов с 75-летием Победы

09 мая 2020 12:13  [63] Общество

Депутаты думы Дзержинска накануне 75-летия Победы поздравили ветеранов с наступающим праздником. Об этом сообщает пресс-служба думы.

"В сорок первом на защиту Родины встала вся страна - от мала до велика. Все приближали Победу день за днем. И она пришла. Одна на всех. Поздравляем горожан и наших дорогих ветеранов с юбилеем Победы", - сказал председатель Гордумы Сергей Попов.

Для участника войны, артиллериста Владимира Михайловича Рябчикова и его супруги, труженицы тыла Нины Павловны во дворе дома, где они живут, был организован небольшой концерт. Супружеская чета ветеранов, выйдя на балкон, слушала любимые песни: "День Победы", "Смуглянка", "Катюша". Зрителями музыкального выступления стали и другие жители дома.

Депутат по округу, председатель Городской думы Сергей Попов перед концертом поздравил ветеранов по телефону. Он пожелал им здоровья и долголетия, а также передал цветы и подарки.

"Владимир Михайлович – участник первого парада Победы, который состоялся в Москве в июне 1945 года. По его словам, он стал живым свидетелем этого исторического события случайно, поскольку на парад отбирали самых-самых. Однако медали на его груди, в том числе "За отвагу", говорят сами за себя", - отметил Сергей Попов.

"Я горжусь своими прабабушкой и прадедушкой, - поделился правнук ветеранов Матвей Рябчиков. – Очень важно ценить людей этого поколения и заботиться о них".

Депутат Александр Терентьев, помимо добрых слов поздравлений и подарков передал ветеранам своего округа рисунки и поделки воспитанников детских садов и учеников школ, созданных в рамках акции "Письмо ветерану".

Депутаты Гордумы разместили поздравления с Днем Победы на своих страницах в социальных сетях.

Депутат Виктор Романов, один из инициаторов и вдохновителей песенного фестиваля "Мы памяти своей верны", который ежегодно проходит в Дзержинске 9 мая, опубликовал на своей странице запись личного исполнения одной из самых душевных песен военных лет – "В землянке".

Сегодня, 9 мая дзержинцы могут стать зрителями или участниками целого ряда мероприятий, посвященных юбилею Победы, в интернет – формате – "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти", "Окна Победы", а также концертных программ, которые будут доступны к просмотру на страницах социальных сетей городских учреждений культуры и образования.

Театры Дзержинска представили телевизионную запись постановок, посвященных Великой Отечественной. Драматический театр - спектакль "А зори здесь тихие", Дзержинский театр кукол – постановку "Солдатская сказка".

Основным событием дня станет акция "Бессмертный полк". Фотографии и рассказы о ветеранах – участниках войны и тружениках тыла будут размещаться на ленте "Бессмертный полк – Дзержинск" в социальной сети, а также в эфире местной телекомпании.

СПРАВКА:
Сейчас в Дзержинске проживает 67 участников Великой Отечественной войны, в том числе 14 инвалидов войны, 1428 тружеников тыла, 19 горожан, которые в годы войны были жителями блокадного Ленинграда, 21 бывший узник фашистских концлагерей.

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