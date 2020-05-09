Проливной дождь и сильный ледяной ветер надвигаются на Нижний Новгород Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижнем Новгороде и области 10 мая.

В региональном ведомстве пояснили, что в течение суток 10 мая пройдут сильные дожди, которые будет сопровождать северный ветер с порывами до 16 м/с.



Эти неблагоприятные погодные явления могут спровоцировать чрезвычайные ситуации.

МЧС предупреждает, что из-за сильного ветра прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных конструкций и падением деревьев со слабой корневой системой.

Молнии могут стать причиной поражения объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, в том числе не оборудованных громоотводом.

Также повышается вероятность подтопления территорий из-за неисправностей дренажно-коллекторных систем, затоплений дорог, низководных мостов, сельхозугодий. Возможны оползни и размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.