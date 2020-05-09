Новая культурная программа подготовлена нижегородскими театрами на 10 мая Общество

Новая культурная программа подготовлена нижегородскими театрами на 10 мая.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, 10 мая в нижегородских музеях, театрах, библиотеках и других учреждениях культуры пройдут просветительские онлайн-проекты. Афиша предстоящих событий размещается на официальных страницах учреждений, а также в их аккаунтах в соцсетях.

Нижегородская государственная областная детская библиотека им. Т.А. Мавриной презентует онлайн-проект "Под семейным зонтиком" к Международному дню семьи. Читателей ждут интерактивные книжные выставки для всей семьи, конкурсы и мастер-классы.

Музыкальное училище им. М.А. Балакирева предлагает послушать подкаст "Кармен. Известная и неизвестная". Также в официальных аккаунтах в соцсетях училища будет опубликован концерт отделения "Оркестровые струнные инструменты".

Актеры Академического театра драмы им. М. Горького прочтут произведения в рамках проекта "Детский день", а артисты Театра оперы и балета расскажут об известных театральных династиях.

Напомним, что ссылки на материалы всех учреждений культуры региона опубликованы на сайте министерства культуры Нижегородской области, в разделе "Онлайн-проекты", и в социальных сетях.

Напомним также, что в рамках реализации нацпроекта "Культура" президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить к 2024 году на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз – число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.