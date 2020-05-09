Завод по производству балясин, перил и поручней появится в Нижнем Новгороде Бизнес

Завод по производству балясин, перил и поручней появится в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В сообщении говорится, что компания ООО "Первая ковка" планирует разместить на территории Нижегородской области завод по производству металлоизделий. Инвестиционный проект сопровождает Корпорация развития региона.

По словам генерального директора компании Елены Преображенской, завод будет специализироваться на производстве различных архитектурных элементов декора (балясин, перил, поручней, подставок и др.). Изготовление продукции будет осуществляться методом холодной обработки на станках итальянского производства.

Планируемый объем выпуска составляет 1000 тонн металлоизделий в год. При полной загрузке проектируемое предприятие сможет выпускать примерно вдвое больший объем продукции.

Объем инвестиций в проект составит 50 млн рублей.

"Поставщиками сырья выступят крупнооптовые коммерческие и торговые фирмы из России, Италии, стран ЕАЭС и Европейского Союза, а реализация готовой продукции запланирована на территории России и стран ЕАЭС, поэтому данный проект – один из ярких примеров, отвечающих направлениям нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", – подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов.

Производство расположится в Нижнем Новгороде, на ул. Коновалова. Компания планирует приступить к строительству во II полугодии текущего года и ввести объект в эксплуатацию в начале 2021 года.