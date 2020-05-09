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Общество

Телефонная линия по компенсациям и пособиям заработала в нижегородских центрах занятости населения

10 мая 2020 10:39  [31] Общество

"Горячая" телефонная линия открыта в центрах занятости населения Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении отмечается, что с 11 по 31 мая 2020 года в рабочие дни с 08.00 до 20.00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона организуют работу горячей телефонной линии.

Сотрудники управления и специалисты центров занятости проконсультируют граждан и работодателей по вопросам, касающимся изменений в организации работы службы занятости населения, в частности, расскажут о подаче документов через портал "Работа в России" и изменениях в законодательстве о занятости населения, в том числе об увеличении максимального пособия по безработице, предоставлении областных компенсационных выплат безработным, назначении максимального пособия всем потерявшим работу после 1 марта.

Телефон горячей телефонной линии: 8 (831) 234-07-27. Номера телефонов районных отделов и центров занятости населения размещаются на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале службы занятости населения Нижегородской области (zan.nnov.ru).

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