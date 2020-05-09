Уже 4442: еще 262 случая заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области Общество

Уже 4442: еще 262 случая заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении отмечается, что в регионе подтверждено еще 262 случая заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 4 442 человек.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, по состоянию на 10 мая 2020 года, в Нижегородской области 665 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны.

"Уже более 113 тысяч человек в Нижегородской области прошли обследование на коронавирус. Более половины тех, у кого был выявлен вирус, не чувствуют практически никаких признаков болезни. Обнаружить инфекцию в данных случаях удается благодаря превентивным мерам, например, обследованию тех, кто контактировал с зараженными. Почему это важно? Мы можем своевременно изолировать носителей инфекции на время лечения. Наша задача – максимально защитить людей из группы риска и снизить нагрузку на систему здравоохранения", - сказал Глеб Никитин.

Из общего числа заболевших 2 350 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

Медицинские учреждения Нижегородской области готовы к приему и лечению пациентов с COVID-19. Они оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты, оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ.