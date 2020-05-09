"Новые традиции празднования Дня Победы поддержат будущие поколения", - Юрий Лебедев Общество

"Новые традиции празднования Дня Победы поддержат будущие поколения", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев, говоря о переносе праздновал Дня Победы в связи с карантином по коронавирусу.

"Очень многие люди откликнулись на призыв отмечать 75-летие Победы дома: кто-то вывесил флаги на окна, кто-то в память о погибших воинах зажег свечи. Людей, которые присоединились к празднованию Дня Победы таким образом, в нашей области очень много", - добавил депутат ЗС НО.



"В День Победы удалось не создавать массового скопления людей, но при этом почтить память погибших и выразить свою огромную благодарность ныне живущим ветеранам. Важно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал и у Вечного огня в Кремле, и у Мемориала Славы на Автозаводе, зажег Вечный Огонь в Сормове в честь тех нижегородцев, которые воевали на фронтах Великой Отечественной и трудились в тылу. Праздник Победы прошел очень достойно. Все новые традиции, которые появились у нас в этом году, трогательные и хорошие. Думаю, что их поддержат будущие поколения", - сказал в заключение Юрий Лебедев.