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Общество

Еще три жителя Нижегородской области скончались от коронавируса

10 мая 2020 11:57  [99] Общество

Еще три жителя Нижегородской области скончались от коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, по данным на 10 мая от коронавируса скончались еще три жителя области, число летальных случаев возросло до 29. У всех погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

По его словам, медики борются за каждую жизнь, однако наличие хронических заболеваний у некоторых пациентов, особенно солидного возраста, усложняет лечение. В каждом случае гибели проводится тщательное исследование, устанавливаются причины, изучаются результаты анализов. Затем эта информация передается в единую федеральную базу учета, где повторно верифицируется.

Напомним, что медицинские учреждения Нижегородской области готовы к приему и лечению пациентов с COVID-19. Они оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты, оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ.

Как сообщалось ранее, в регионе по данным на 10 мая подтверждено еще 262 случая заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 4 442 человек.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, по состоянию на 10 мая 2020 года, в Нижегородской области 665 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны.

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