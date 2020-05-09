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Общество

Волонтеры поздравили лично всех ветеранов Нижегородской области с Днем Победы

10 мая 2020 12:17  [1] Общество

Волонтеры поздравили лично всех ветеранов Нижегородской области с Днем Победы. Об этом заявила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

По ее словам, в условиях самоизоляции ветеранам очень не хватает живого общения. "Мы доехали до каждого, во все районы области, пели для них песни под окнами, поздравляли с Днем Победы", - отметила Мария Самоделкина.

"Мы поздравили Александра Михайловича Кузнецова - последнего Героя Советского Союза на территории Нижегородской области, звание которому было присвоено в годы Великой Отечественной войны. Все были так благодарны за то, что их подвиг помнят и чтят! Поздравления вчера длились весь день. Мы возлагали цветы к мемориалам воинской славы по просьбам ветеранов в рамках акции "Цветы Победы", модерировали "Бессмертный полк" в сети, до этого украшали придомовые территории у домов участников Великой Отечественной в рамках проекта "Палисадник Победы". В течение всего дня Волонтеры Победы по телефону поздравили 26338 ветеранов Великой Отечественной войны. Очень душевным был концерт во дворе ветерана Леонида Жукова в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Ему хлопали из окон, люди вместе с нами пели "День Победы". Благодарили всем двором!» - добавила она.

"А завершился день трогательными «Фонариками Победы". Нижегородцы с балконов рассказывали нам о своих ветеранах. Вчерашние эмоции – они на всю жизнь!" - убеждена Мария Самоделкина.

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