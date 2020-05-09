Последние новости рубрики Общество
10 мая 2020 13:29  [57] Более 2150 памятников и сооружений приведены в порядок ко Дню Победы в Нижегородской области, - Глеб Никитин
10 мая 2020 13:15  [67] Более 7 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области
10 мая 2020 13:08  [80] Десятки тысяч нижегородских семей объединили общие акции Победы, - Артем Кавинов
10 мая 2020 12:58  [82] Алексей Алехин считает, что празднования Дня Победы-2020 сделает более искренними мероприятия в будущем
10 мая 2020 12:34  [247] Случаи коронавируса не зафиксированы лишь в двух районах Нижегородской области
10 мая 2020 12:17  [84] Волонтеры поздравили лично всех ветеранов Нижегородской области с Днем Победы
10 мая 2020 11:57  [182] Еще три жителя Нижегородской области скончались от коронавируса
10 мая 2020 11:56  [102] "Новые традиции празднования Дня Победы поддержат будущие поколения", - Юрий Лебедев
10 мая 2020 11:48  [189] Уже 4442: еще 262 случая заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области
10 мая 2020 10:43  [142] Почти 200 км браконьерских сетей изъято в Нижегородской области
Общество

Алексей Алехин считает, что празднования Дня Победы-2020 сделает более искренними мероприятия в будущем

10 мая 2020 12:58  [82] Общество

"Особенность празднования Дня Победы в 2020 году сделает более искренними официальные мероприятия последующих лет", - считает руководитель регионального отделения ОНФ Алексей Алехин.

"Мешает ли режим самоизоляции празднованию Дня Победы? В моем детстве День Победы был не только официальным, но и семейным праздником. Обязательно ходили в центр для участия в общем торжестве, а потом так же обязательно собирались семьей. В кругу семьи нет трибун и официальных речей, есть общие воспоминания и истории, которые рассказаны друг другу раз по сто, но которые от этого становятся еще ближе. Есть тост за ушедших, не чокаясь. Есть минута молчания - от души и с чувством единения с теми, о ком молчим. Когда были живы наши, кто воевал или работал в тылу, слушали их рассказы, когда ушли - вспоминали и вспоминаем их", - подчеркнул собеседник.

"Вот примерно такое же чувство от Дня Победы в 2020-м. Искреннее, подлиннее как-то. Видно по постам в соцсетях, по разговорам между людьми. Да, в этом году не хватает возможности увидеть друг друга на улицах, но от этого желание выйти на общий праздник только больше. Официально обязательно нужно отмечать День Победы. Нельзя без официальной части такого праздника. Но я почему-то верю, что особенность празднования в 2020 году сделает более искренними и официальные мероприятия следующих лет", - добавил он в заключение.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph