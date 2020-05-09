Алексей Алехин считает, что празднования Дня Победы-2020 сделает более искренними мероприятия в будущем Общество

"Особенность празднования Дня Победы в 2020 году сделает более искренними официальные мероприятия последующих лет", - считает руководитель регионального отделения ОНФ Алексей Алехин.

"Мешает ли режим самоизоляции празднованию Дня Победы? В моем детстве День Победы был не только официальным, но и семейным праздником. Обязательно ходили в центр для участия в общем торжестве, а потом так же обязательно собирались семьей. В кругу семьи нет трибун и официальных речей, есть общие воспоминания и истории, которые рассказаны друг другу раз по сто, но которые от этого становятся еще ближе. Есть тост за ушедших, не чокаясь. Есть минута молчания - от души и с чувством единения с теми, о ком молчим. Когда были живы наши, кто воевал или работал в тылу, слушали их рассказы, когда ушли - вспоминали и вспоминаем их", - подчеркнул собеседник.

"Вот примерно такое же чувство от Дня Победы в 2020-м. Искреннее, подлиннее как-то. Видно по постам в соцсетях, по разговорам между людьми. Да, в этом году не хватает возможности увидеть друг друга на улицах, но от этого желание выйти на общий праздник только больше. Официально обязательно нужно отмечать День Победы. Нельзя без официальной части такого праздника. Но я почему-то верю, что особенность празднования в 2020 году сделает более искренними и официальные мероприятия следующих лет", - добавил он в заключение.