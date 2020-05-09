Более 7 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области Общество

Почти 7,4 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

За период с 10 апреля по 9 мая 2020 года в Нижегородской области составлено 7 396 протоколов в связи с нарушением режима повышенной готовности, из них 772 составили представители органов исполнительной власти.

В сообщении говорится, что за этот же период сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления провели 70 933 профилактические беседы с жителями Нижегородской области об опасности нарушения режима повышенной готовности. Прогулявшись на детской площадке или по магазинам, человек может, сам того не подозревая, стать разносчиком коронавируса и заразить близких, для которых это заболевание окажется смертельно опасным: пожилых, людей с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом.

За 9 мая проведено 2 797 профилактических бесед и проверено 102 объекта торговли. На физических, юридических и должностных лиц составлено 108 протоколов. Кроме того, в ходе патрулирования была отработана жалоба на работу хостела в Канавинском районе. На момент прибытия патруля заведение не работало, в отношении владельцев проводится проверка.

Напомним, Глеб Никитин 29 апреля внес изменения в указ губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности", которые устанавливают особый порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории региона. Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет. Требование 14-дневной самоизоляции распространяется и на тех, кто зарегистрирован в регионе, но в таком случае человек может провести это время дома, а не в обсерваторе.

Кроме того, в указе расширен перечень поводов для получения заявок на выход на улицу: помимо выходов в магазин за покупками или в аптеку (не чаще 1 раза в день), визита к родственникам, которым требуется помощь в условиях самоизоляции, выгула собак, выбрасывания бытовых отходов, жители могут 1 раз в день совершать часовые прогулки, в том числе для занятий спортом, но на расстоянии не более 300 метров от дома.