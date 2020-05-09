Более 2150 памятников и сооружений приведены в порядок ко Дню Победы в Нижегородской области, - Глеб Никитин Общество

Более 2150 памятных мест и сооружений, связанных с Великой Отечественной войной, приведены в порядок в регионе. Об этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"К 75-й годовщине Победы мы серьезно расширили объемы этой работы, охватив все районы и городские округа. У этой деятельности сразу несколько измерений. С одной стороны, мы сохраняем память о Великой Победе и отдаем дань памяти героям войны, с другой, - благоустраиваем территории городов и сел, создаем новые общественные пространства. Такие памятники становятся смысловыми центрами населенных пунктов, создают атмосферу исторической преемственности", - отметил губернатор Нижегородской области.

На эти цели было выделено около 280 миллионов рублей. Работа велась за счет регионального и муниципальных бюджетов, а также средств спонсоров.

"Для меня очень важно, что нижегородцы подчас сами выступают инициаторами такой работы. В рамках программы по поддержке местных инициатив жители региона выдвинули свыше 100 предложений, связанных с ремонтом и благоустройством памятных мест и сооружений. При этом люди готовы софинансировать эти проекты из своих средств, лично участвовать в работах, давать материалы или технику. Как правило, это совсем небольшие суммы или усилия. Важнее другое – желание почтить память предков, выказать им свое уважение. Хочу поблагодарить всех, кто участвует в такой работе, а также волонтеров, которые помогают ветеранам и пожилым. Именно вы - настоящие герои сегодняшнего дня»", - подчеркнул Глеб Никитин.