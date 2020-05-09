Сходы грунта и оползни в Нижнем Новгороде могут продолжиться Общество

Сходы грунта и оползневые явления в Нижнем Новгороде могут продолжиться. Об этом сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО ЧС).

Как сообщает пресс-служба администрации города, 8 и 9 мая в ликвидации последствий ливня в Нижнем Новгороде было задействовано более 200 единиц техники – помпы, комбинированные дорожные машины, самосвалы.

В 34 местах города силами АО "Нижегородский водоканал" и АО "Теплоэнерго" проведена откачка воды. Продолжается прочистка ливневок. Там, где из-за потоков дождевой воды произошло разрушение склонов, опасные участки огорожены.

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что подразделениям мэрии и домоуправляющим компаниям поручено в кратчайшие сроки рассчитать стоимость восстановительных работ.

В связи с неблагоприятным прогнозом и возможными ливнями в течение дня 10 мая специалисты АО "Нижегородский водоканал", управляющих компаний и дорожных служб продолжают работать в усиленном режиме. Земля на откосах по-прежнему влажная, поэтому сходы грунта и оползневые явления в Нижнем Новгороде могут продолжиться.

Напомним, что 8 мая исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел объезд, чтобы оценить масштаб последствий ливня, который обрушился на город. По итогам инспекции по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина было проведено совещание с участием правительства Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода и ГУ МЧС.

"По итогам совещания приняли совместное решение, что нашим первоочередным шагом станет мобилизация всех аварийных служб Нижнего Новгорода. Необходимо прочистить ливневки, чтобы не допустить повторения сегодняшней ситуации. В дальнейшем будем совместно с правительством области обсуждать системные решения проблем с ливневой канализацией в городе", – сказал Юрий Шалабаев.