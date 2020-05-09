Грозовые дожди и резкие перепады температуры ожидают нижегородцев на текущей неделе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Предстоящая неделя принесет нижегородцам дождливую погоду с грозами и резкими перепадами температуры, причем в середине недели ночная температура будет на порядок превышать дневную.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, понедельник в Нижнем Новгороде ожидается дождливым, но теплым – днем температура воздуха составит около +19°.

Во вторник прогнозируется солнечная погода, а температура воздуха повысится до +21°, но к ночи столбики градусников опустятся до +15° и пойдет дождь.

Днем в среду 13 мая дождь продолжит идти, возможны грозовые явления. Ветер сменит направление с южного на северо-западное и усилится до 12 м/с. Дневная температура понизится до +7°, но ощущаться будет как +2°. В области в это время синоптики прогнозируют заморозки.

В четверг, пятницу, субботу и воскресенье днем от +13° до +15°, а ночью от +5° до +7°, но в пятницу ожидается проливной дождь, тогда как в четверг и субботу лишь пасмурно, а в воскресенье – небольшие дожди.

Синоптики объясняют такую холодную и дождливую погоду поступающим воздухом из акватории Баренцева моря.