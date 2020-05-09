Безработные нижегородцы во время пандемии получили из бюджета 6 млн рублей Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство Нижегородской области во время пандемии коронавируса предоставило жителям региона, состоящим на учете в службе занятости населения, в качестве компенсационной выплаты 6 млн рублей из областного бюджета. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Данная мера поддержки введена указом главы региона Глебом Никитиным.

"Правом на такой вид выплат могут воспользоваться граждане, состоящие на регистрационном учете безработных в службе занятости по состоянию на 13 марта 2020 года, и вновь признанные безработными по причине прекращения с ними трудовых отношений в период с 13 марта до 8 апреля 2020 года", - пояснила руководитель управления Арина Садулина.

Выплатами воспользовались 2,6 тысячи безработных жителей Нижегородской области. Они получили средства, доводящие их доход до прожиточного минимума трудоспособного населения, - 10 450 рублей.

Дополнительная ежемесячная компенсационная выплата выплачивается в период с 8 апреля 2020 года и до снятия режима повышенной готовности.