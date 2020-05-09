"В обновленной Конституции будут расширены права местного самоуправления", - Юлия Крузе Политика

Кандидат юридических наук, доцент Нижегородского института управления РАНХиГС, председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода 1-го созыва. Юлия Крузе прокомментировала возможне поправки в Конституцию. Дата голосования пока не назначена.

"Всегда лучше, когда законодательство и нормы права максимально приближены к жизни, то есть де-юре и де-факто совпадают. Мне импонируют поправки в статьи Конституции о местном самоуправлении. В частности, в статью 131 предложены поправки, которые приведут ее в соответствие с федеральным законом. Речь идёт об определении статуса местного самоуправления, о территориальном принципе. Органы государственной власти теперь будут участвовать в формировании органов местного самоуправления, в том числе в части назначения на должности и снятия с них в случаях, установленных специальным законом", - сказала она.

"Я считаю, что на примере Нижнего Новгорода и политических процессов, связанных с руководством нашим областным центром, эти поправки очень нужны. В них прописано, что публичная власть на территории городов не только федерального значения, но и административных центров строго регламентируется федеральным законом. Наша практика показывает: когда появляется одинаковая норма на федеральном и региональном уровнях, решения, которые проводятся через представительные органы, носят скороспелый характер, как правило. А когда всё это опирается на федеральный закон, то уже приобретает характер постоянной практики. И 131-я статья для Нижегородской области является основной, потому что сейчас в этой сфере мы идём впереди большинства регионов. Поправки ещё не приняли, но кадровые решения в нашем регионе уже им соответствуют", - добавила она.

"В Конституции прописано де-юре, что органы местного самоуправления не входят в органы государственной власти, а органы государственной власти не входят в систему местного самоуправления. А де-факто они работают в единой вертикали власти, и существенные решения на муниципальном уровне не принимаются без согласования на уровне субъектов федерации. Эта условная юридическая независимость превращалась в реальную фактическую зависимость. А та детализация в Конституции, которая теперь будет внесена через поправки, сделает нормативные акты гораздо ближе к реальной жизни, что, естественно, повысит их эффективность. То есть чем ближе де-юре и де- факто, тем лучше", - резюмировала Юлия Крузе.