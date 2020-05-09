Замгубернатора ответит на вопросы нижегородского бизнеса 13 мая

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян ответит на вопросы предпринимателей в прямом эфире проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области в Instagram 13 мая в 19:00.
Речь пойдет о поддержке регионального бизнеса в условиях пандемии и о том, как будет восстанавливаться работа экономики уже в мае.
Также Андрей Санонян расскажет, как получить региональную и федеральную поддержку малым и средним предприятиям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым в условиях пандемии коронавируса в Нижегородской области.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин 11 мая озвучил новые меры поддержки бизнеса – льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – ½ суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.
Владимир Путин озвучил информацию о том, что основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены.
Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введённую ранее отсрочку по выплатам. Мера затронет около 1,5 млн предприятий.
Напомним также, что в апреле новые меры поддержки нижегородского бизнеса приняты по поручению Глеба Никитина.
Отметим, что постепенное снятие ограничений в Нижегородской области возможно в течение второй декады мая, то есть до 20 мая.
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