Низководный мост затопило в Починковском районе Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Низководный мост затопило в Починковском районе 11 мая 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Затопление связано с повышением уровня воды в р. Алатырь, в 500 м от с. Кочкурово Починковского района.

Жилые дома в зону затопления не попадают. Эвакуация жителей не требуется. Население обеспечено продуктами питания, решены вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности. Организовано движение по объездной грунтовой автодороге. Силами и средствами от ГУ МЧС России по Нижегородской области проводиться ежедневный мониторинг паводковой обстановки, добавили в управлении.

Напомним, центр Нижнего Новгорода затопило после дождя 8 мая.

Также ранее сообщалось, что низководный мост затопило в Гагинском районе, участок автодороги подтопило в Богородском районе.

При этом, вода сошла еще с двух территорий в Нижегородской области. В частности, от воды освободились низководный мост через р. Линда на Бору (автодорога Линда-Быково), а также придомовые территории в городе Урень. Подтопленных участков не было.