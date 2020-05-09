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Бизнес

Агентство Moody’s опубликовало обновленное кредитное мнение с подтвержденными рейтингами НБД-Банка

12 мая 2020 10:38  [66] Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service опубликовало обновленное кредитное мнение, в соответствии с которым НБД-Банку подтвержден долгосрочный депозитный рейтинг по национальной и иностранной валюте на уровне Ва3, долгосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Ba2. Прогноз по рейтингам стабильный, отметили в пресс-службе банка.

Специалисты рейтингового агентства отмечают прочную достаточность капитала, непрерывную и устойчивую рентабельность, стабильную и диверсифицированную базу депозитного финансирования, устойчивый запас ликвидности, наличие конкурентных преимуществ. По мнению агентства, НБД-Банк демонстрирует прочные характеристики платежеспособности.

"Положительные результаты анализа финансовой деятельности НБД-Банка специалистами рейтингового агентства Moody`s подтверждают наши стабильные позиции на рынке и правильность выбранной стратегии взаимодействия с МСП в регионах присутствия банка. В текущей ситуации мы сохраняем лидирующее позиции как банк-эксперт для среднего, малого и микробизнеса, помогая предпринимателям в развитии их дела и положительно влияя на устойчивое развитие экономики", – сказал председатель правления ПАО "НБД-Банк" Александр Шаронов.

Напомним, в соответствии с российским стандартом бухгалтерского учета на 1 января 2020 года кредитный портфель НБД-Банка составил 13,2 млрд рублей. Капитал банка на начало года составил 4,9 млрд рублей. Достаточность капитала – один из самых существенных показателей – составила 19,9% при минимальном нормативе Центрального Банка РФ – 8%. Объем привлеченных средств на 1 января 2020 года 16,2 млрд рублей.

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