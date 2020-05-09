Нижегородский Арсенал представляет новый проект "Ночь светла" Культура и отдых

Нижегородский Арсенал представляет мультимедийный проект и онлайн-шоу в прямом эфире "Ночь светла". Об этом сообщили в ГЦСИ в Нижнем Новгороде (Арсенал).

Вместе с Арсеналом зрители смогут совершить ночное путешествие, наполненное городскими пейзажами, произведениями уличного искусства и архитектурой, сопровождающееся художественными и философскими текстами, интервью и разговорами с историками, кураторами, музыкантами и художниками. Мультимедийный проект "Ночь светла", придуманный специально к Ночи музеев, – это одновременно путешествие, экскурсия, онлайн-шоу, психогеографический дрейф и реальная жизнь с элементами самоизоляции.

День и время - 16 мая с 20:00 до полуночи.

Цель путешествия – не только увидеть улицы вновь закрытого города, но и составить его культурную карту, рассказав о важных и интересных местах, значимых проектах и неравнодушных жителях.

Старт путешествия состоится на Верхневолжской набережной перед закатом, завершение – глубокой музейной ночью во дворах улицы Рождественской. По дороге встретятся перспективы центральных улиц, уют закоулков и темнота оврагов.

Прогулка будет происходить на стыке онлайн и оффлайн. В оффлайне художник, психогеограф Дмитрий Степанов и куратор, городской исследователь Александр Курицын будут всю ночь перемещаться по городским пространствам с камерами в руках, превращаясь в своего рода глаза города. В онлайне главный редактор интернет-издания "The Village Нижний Новгород" Мария Гончарова и музейный педагог, сотрудник образовательного отдела Арсенала Римма Газе будут комментировать прогулку и модерировать разговоры вокруг нее. А журналист Марк Григорьев пройдется вместе с нами по тем же местам Нижнего Новгорода и теми же маршрутами, но в гугл-панорамах разных лет.

К путешествию можно присоединиться на сайте Арсенала, в социальных сетях и на YouTube-канале музея. Гостями прогулки в течение ночи станут художники Никита Номерз, Иван Серый и Артем Филатов, композитор Марк Булошников, куратор Алиса Савицкая, городские исследователи Андрей Амиров и Ира Маслова, директор Арсенала Анна Гор, историк Кирилл Кобрин, музыковед Ксения Ануфриева, поэты "Нижегородской волны" и еще несколько неожиданных героев.

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Трансляция на сайте Арсенала: arsenal-museum.art/online

в YouTube-канале Арсенала: youtube.com/user/ArsenalNCCA

на странице Арсенала в Facebook: facebook.com/ncca.arsenal

на странице Арсенала во ВКонтакте: vk.com/ncca_arsenal

в Instagram: instagram.com/ncca_arsenal.

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