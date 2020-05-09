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Общество

Газотурбинная установка Дзержинской ТЭЦ прошла регламентные работы

12 мая 2020 11:04  [58] Общество

На Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" прошла малая инспекция – текущий ремонт узлов и рабочих поверхностей газовой турбины Siemens V94.2 мощностью 150 МВт. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Такие регламентные работы на газотурбинном оборудовании ТЭЦ проходят ежегодно. В ходе инспекции проведены осмотр и проверка состояния основных элементов камеры сгорания и тракта горячих газов турбины с заменой изношенных элементов термозащитной плитки. Исполнителем инспекции выступило ООО "Зульцер Турбо Сервисес Рус" (г. Москва).

Одновременно с инспекцией газовой турбины проведен плановый текущий ремонт газовых компрессоров, оборудования дожимной компрессорной станции, а также котла-утилизатора и вспомогательного оборудования парогазового энергоблока. Общая стоимость проведенных ремонтных работ составила 15,5 млн рублей.

"Проведенные регламентные работы позволят обеспечить высокую надежность эксплуатации высокоэффективного оборудования блока ПГУ и станции в целом", – отметил технический директор – главный инженер Дзержинской ТЭЦ Дмитрий Чернядьев.

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