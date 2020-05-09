Нижегородская компания "Мягкий сон" наладила выпуск больших партий защитных масок Бизнес

Нижегородская компания "Мягкий сон" наладила выпуск больших партий защитных масок. В пресс-службе компании отметили, что мощные производственные линии позволяют выполнить крупный заказ в максимально сжатые сроки, гарантируя высокое качество продукции и клиентоориентированный сервис.

"Жизнь диктует свои условия, и сегодня мы живем в новой реальности. Пандемия COVID-19 охватила весь мир, огромные усилия тратятся на то, чтобы как можно скорее побороть коварный вирус. Но все старания будут напрасны, если каждый из нас не позаботится о личной гигиене и безопасности. Мыть руки как можно чаще, соблюдать социальную дистанцию, носить маску в местах скопления людей – такие простые вещи, но именно они помогут предотвратить болезнь. Используйте защитную маску, и вы сбережете свое здоровье и здоровье окружающих. Берегите себя, ваше благополучие – в ваших руках!" - отметили в компании "Мягкий сон".

На данный момент трудно купить в аптеке медицинскую маску, так как они, в первую очередь, поступают в больницы, поликлиники, отделения скорой помощи. К счастью, здоровым людям вполне достаточно маски тканевой. Группа компаний "Октябрь" и производственная компания "Мягкий сон" включились во всеобщую борьбу с коронавирусом, наладив производство многоразовых защитных масок. Ежедневно производится около 10 тысяч штук. В их ассортименте имеются маски из хлопковых тканей. Они изготовлены из нескольких слоев материала, и служат хорошим барьером, в то же время не затрудняя дыхание. При надлежащем использовании и уходе наши маски являются надежным средством защиты органов дыхания.

По вопросам поставок можно звонить по телефону: 8 (831) 241-62-68, написать на электронную почту info@softdream.ru или оставить заявку на сайте www.mask.softdream.ru.

При ношении защитной маски следует соблюдать несложные правила:

- маска должна закрывать нос и рот, достаточно плотно прилегая к лицу;

- старайтесь не трогать маску руками во время использования;

- снимайте маску за резинки сзади, не прикасаясь к передней части, затем тщательно вымойте или обработайте антисептиком руки;

- если маска стала влажной, замените ее на новую.

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