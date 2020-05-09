"Белавиа" отменила рейсы из Минска в Нижний Новгород до конца октября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Белавиа" отменила рейсы из Минска в Нижний Новгород до конца сезона. Об этом сообщается на странице авиакомпании в соцсети Facebook.

Таким образом, авиасообщение будет недоступно до 24 октября 2020 года.

Для оформления возврата денег за билеты компания просит обращаться по месту приобретения.

Напомним, авиакомпания Belavia запустила рейсы из Нижнего Новгорода в Минск 31 мая 2017 года.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт "Стригино" принял последний в условиях карантина международный рейс 28 марта 2020 года.