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Общество

Глеб Никитин поздравил медсестер с профессиональным праздником

12 мая 2020 12:32  [82] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородских медсестер с праздником.

"Профессия медицинской сестры с момента своего появления играла очень серьезную роль в истории человечества. Медсестры стали не просто верными помощницами врачей, они являются олицетворением заботы о тех, кому нужна помощь. В эти дни мне хотелось бы особо вспомнить медицинских сестер Великой Отечественной войны. Тогда на фронтах и в тылу трудились около 500 000 средних медицинских работников. Благодаря их самоотверженности удалось спасти десятки тысяч жизней. В самых тяжелых условиях они помогали раненым бойцам и выносили их с полей сражений. Это подвиг будет жить в веках, он служит примером новым поколениям", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил губернатор, сегодня в Нижегородской области работает около 25 тысяч медицинских сестер.

"Распространение коронавирусной инфекции стало серьезнейшим вызовом для всего медицинского сообщества. Более 2 700 медсестер в регионе на данный момент непосредственно работают с больными COVID-19. Это значит - постоянно быть на переднем крае борьбы с невидимым врагом, проявлять бдительность и выдержку в каждый момент, сохраняя человечное отношение к окружающим. Огромное спасибо всем, кто сейчас на посту!" - добавил Глеб Никитин.

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