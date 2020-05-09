Заявка на финпомощь для нижегородского бизнеса теперь доступна на портале "Карта жителя" Общество

Нижегородские предприниматели, вынужденные приостановить работу, могут подать заявку на финансовую помощь на портале "Карта жителя Нижегородской области". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 12 мая 2020 года.

Внедрение единой системы предоставления субсидий Нижегородской области, разработанной ГАУ НО "Центр координации проектов цифровой экономики", обеспечивает единый электронный документооборот при выдаче субсидий органами исполнительной власти и местного самоуправления региона.

"Система позволяет автоматизировать оформление заявок на субсидии, сделать этот процесс быстрее и понятнее для людей. Те организации, чья деятельность по вынужденным причинам пока приостановлена, могут по-прежнему пользоваться всеми положенными субсидиями. С 12 мая мы сохраняем все принятые ранее меры поддержки бизнеса в условиях пандемии", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Организации, имеющие право на субсидию, смогут подать заявку в личном кабинете организации на портале. Для этого необходимо перейти в раздел "Меры поддержки", далее пройти процедуру регистрации (ввести логин и пароль) и нажать кнопку "Заявка на предоставление субсидий". Каждый пользователь системы работает в индивидуальном личном кабинете, в котором хранится история его обращений.

Отметим, что постепенное снятие ограничений в Нижегородской области возможно в течение второй декады мая, то есть до 20 мая. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин 11 мая озвучил новые меры поддержки бизнеса – льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – ½ суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

Владимир Путин озвучил информацию о том, что основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены.

Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введённую ранее отсрочку по выплатам. Мера затронет около 1,5 млн предприятий.

Напомним также, что в апреле новые меры поддержки нижегородского бизнеса приняты по поручению Глеба Никитина.