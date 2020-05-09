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Бизнес

Банк "Открытие" помог предпринимателям сэкономить на приеме платежей

12 мая 2020 15:10  [73] Бизнес

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Банк "Открытие" предложил предпринимателям, владельцам смартфонов Samsung, новое платежное решение SoftPOS. Бизнес-приложение со встроенным эквайринговым и кассовым функционалом позволит компаниям сократить расходы на приобретение платежных терминалов, что особенно важно для клиентов в текущей сложной экономической ситуации, заметили в пресс-службе банка.

Теперь клиенты банка могут использовать свой смартфон как POS-терминал, а при желании, и как и онлайн кассу. После совершения транзакции, клиент получает электронный фискальный и банковский чек по электронной почте или в качестве SMS. SoftPOS дает возможность принимать все виды платежей: банковские карты, платежные приложения и наличные средства.

SoftPOS имеет высокую степень безопасности. Приложение обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и взлома невозможность перехвата или копирования данных карты, защиту от вирусов и приложений-шпионов, а также безопасное хранение ключей шифрования.

Сегодня решением могут воспользоваться клиенты банка в Москве. Сервис можно подключить как в пакетном предложении эквайринга при открытии расчетного счета, так и в индивидуальном порядке.

Решение разработано на базе платежного решения INPAS. К эквайрингу можно подключить смартфоны Samsung серий A, S, Xcover и Tab, на которых установлена операционная система не ниже Android 8 и платформа безопасности Knox не ниже 3.1. Поддерживаемые модели: Samsung A20, Samsung A30s, линейка Samsung S10 (S10, S10+, S10e), Samsung Xcover4, Samsung Tab Active2, Samsung Tab Active Pro.

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