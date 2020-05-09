"Решение президента о поддержке соцработников очень своевременное и правильное", - Алексей Алехин Общество

Президент России Владимир Путин заявил о завершении нерабочего периода с 12 мая: "выход будет постепенным, с сохранением всех санитарных норм". В частности, запрет на массовые мероприятия сохранится. Также будут действовать ограничения для людей старше 65 лет.

Президент также озвучил основные меры поддержки россиян.

Глава регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин, комментируя поручение президента о федеральных доплатах социальным работникам, сказал, что введение мер поддержки очень своевременное и правильное.

"Волонтеры движения "Мы вместе" с середины марта плотно работают с сотрудниками соцзащиты. Наши районные штабы, как правило, располагаются в комплексных центрах социального обслуживания населения. И волонтеры каждый день видят, как увеличилась нагрузка на штатных сотрудников социальных служб, сколько новых запросов им поступает. Конечно же, добровольцы стараются максимально помочь и взять на себя часть работы, но, в любом случае, новых задач очень много. А потому нельзя не поприветствовать поручение президента о выделении дополнительных средств для социальных работников, особенно тем, кто оказывает помощь больным, зараженным коронавирусом", - подчеркнул он.

Напомним, президент поручил установить специальную федеральную доплату на три месяца, с 15 апреля по 15 июля, сотрудникам социальных учреждений – в размере 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. Тем, кто непосредственно оказывает при этом помощь больным коронавирусом, доплата составит 60 тысяч рублей. Социальным и педагогическим работникам, среднему медицинскому и административному персоналу установят доплату в сумме 25 тысяч рублей, а тем из них, кто работает с заболевшими коронавирусом, - 35 тысяч рублей. Для младшего персонала эти выплаты определены в размерах 15 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно, для технического персонала – 10 тысяч и 15 тысяч рублей.