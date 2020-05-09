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Политика

"В период пандемии политика государства осталась социально ориентированной", - Владислав Сивый

12 мая 2020 16:54  [300] Политика

Президент России Владимир Путин заявил о завершении нерабочего периода с 12 мая: "выход будет постепенным, с сохранением всех санитарных норм". В частности, запрет на массовые мероприятия сохранится. Также будут действовать ограничения для людей старше 65 лет.

Президент также озвучил основные меры поддержки россиян.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Сивый убежден, что в период пандемии коронавируса политика государства осталась социально ориентированной.

"Накануне вечером глава государства выступил с заявлением о завершении периода нерабочих дней с 12 мая. В этот непростой период многие потеряли работу, предприятия малого и среднего предпринимательства потерпели убытки, деятельность отраслей экономики встала на паузу. И в период эпидемии политика государства осталась социально ориентированной. В тех семьях, где родители временно потеряли работу, на каждого несовершеннолетнего ребенка в течение 3 месяцев предусмотрены выплаты по 3 тысячи рублей. Кроме того семьям, которые не получают материнский капитал, полагается ежемесячная выплата 5 тысяч рублей. Таким образом, государственную поддержку получат все российские семьи", - подчеркнул Владислав Сивый.

"Должен сказать, что, несмотря поэтапный выход из ограничений, Нижегородская область в период пандемии – в числе лидеров по количеству инфицированных. Поэтому то, каким образом и в какие сроки будет смягчен режим самоизоляции, сказать трудно. Но я уверен, что во второй половине мая нам стоит ожидать конкретных решений правительства региона", - заключил Владислав Сивый.

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