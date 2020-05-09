"Президент России предложил серьезные социальные меры поддержки", - Павел Пашинин Политика

"Президент России Владимир Путин предложил серьезные социальные меры поддержки всем, кто в ней нуждается. Получить помощь можно быстро и в удобном дистанционном режиме", - прокомментировал решение главы государства о дополнительных социальных выплатах депутат Думы Нижнего Новгорода Павел Пашинин.

"Президент Владимир Путин объявил о переходе к следующему периоду борьбы с пандемией – поэтапному выходу из режимов ограничений. Решение о сроках снятия ограничений будут принимать региональные власти, получившие расширенные полномочия, которые будут сохранены. Такой режим работы уже позволил правительству Нижегородской области проработать меры поддержки по каждой отрасли, по всем социальным группам, особенно пострадавшими от пандемии, и выработать четкий план действий. Ведь сейчас очень важно, чтобы все усилия, которые были предприняты ранее, оказались не напрасными", - сказал Павел Пашинин.

"В первую очередь речь идет о семьях с детьми и пожилых людях. Я, как депутат городской Думы знаю, насколько это незащищенные группы населения. Ежедневно в окружном волонтерском центре, который я возглавляю, мы получаем около 30 запросов о помощи именно от пенсионеров или от семей с детьми. Доставляем лекарственные средства, продуктовые наборы, оказываем волонтерскую помощь. Радует, что именно эти группы населения получат дополнительную финансовую поддержку – это очень своевременная помощь и особое подспорье в трудную минуту", - подчеркнул депутат.

"Конечно, для многих нижегородцев пандемия стала настоящим испытанием. И мы все понимаем: снятие ограничений не будет быстрым. Но с этим легче справиться, если социальная поддержка столь ощутима", - добавил Павел Пашинин.