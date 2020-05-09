Нижний сегодня: главные события дня Общество

Постепенное снятие ограничений в Нижегородской области возможно до 20 мая (в течение второй декады мая)

Новый указ президента устанавливает дифференцированный подход для каждой территории.

"К первому этапу могут перейти всего 11 регионов. Мы к их числу пока не относимся. Прежде всего, по первому показателю. Поэтому сохраняются ранее действовавшие ограничения режима повышенной готовности", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он напомнил, что режим объявлен не до определенной даты, а до отмены. Чем выше будет уровень соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, тем быстрее Нижегородская область сможет перейти к первому этапу и начать снимать ограничения.

Всего 5 087 человек: в Нижегородской области выявлено еще 354 случая заболевания коронавирусом

Официально заболело 5 087 человек, выздоровел 751 человек, умерли 32 человека. Ранее был 31 человек. Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сказал, что от коронавируса скончался еще один житель области, поэтому число летальных случаев возросло до 32. У погибшего течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Самый стойкий: Княгининский район стал единственным в Нижегородской области, где пока нет коронавируса

По данным на 12 мая, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 51 районе и городском округе, включая Нижний Новгород.

Наибольшее число заболевших – 2465 человек – проживают в Нижнем Новгороде. Кроме того, коронавирус верифицирован у 484 жителей Павловского района, 374 жителей Дивеевского района, у 193 человек в Кулебакском, у 147 - в Починковском и 141 - в Богородском районе, у 127 человек в Дзержинске, у 124 – в Кстовском и у 106 – в Ардатовском районах.

Ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано только в Княгининском районе.

Льготные проездные заблокированы в Нижегородской области

Действие льготных проездных приостановлено до снятия режима повышенной готовности. Соответствующие изменения внесены в постановление от 27 марта 2020 года №235 "О приостановлении действия льготных и бесплатных проездных документов на транспорте общего пользования на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан…".

На это же время продлеваются бесплатные проездные, которые получили медицинские работники и волонтеры.

После снятия режима повышенной готовности, заблокированные льготные проездные будут разблокированы и продлены.

Всем льготникам, студентам и школьникам до окончания режима повышенной готовности рекомендовано оставаться дома. Приобретенные ими проездные билеты на март или апрель по их выбору могут быть перенесены на июнь или июль.

Нижегородцам теперь необходимо надевать перчатки в общественных местах

Согласно изменениям в Указ Губернатора, во время нахождения вне мест проживания необходимо защищать органы дыхания маской, а руки - перчатками (в общественном транспорте и такси, арендованных автомобилях, в магазинах, аптеках, банках и других общественных местах).

Напомним, ношение масок в общественных местах для нижегородцев стало обязательным с 4 мая.