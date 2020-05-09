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Политика

"Основной задачей является восстановление реального сектора экономики", – Станислав Прокопович

12 мая 2020 18:10  [56] Политика

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович поделился мнением о новых мерах по поддержке граждан и экономики страны в условиях карантина из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Президент России Владимир Путин последовательно отстаивает главные ценности малого бизнеса и граждан нашей страны, которые пострадали в период карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. Уже было принято решение о ежемесячных выплатах по 5 тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети до 3 лет. Кроме того, семьям с детьми от 3 до 15 лет будет единовременно выплачено по 10 тысяч рублей. Родителей школьников сейчас особенно важно поддержать, так как многим из них пришлось потратиться на покупку гаджетов для обеспечения детям дистанционного обучения", - сказал он.

"Поддержка бизнесменов в виде списания налогов, а также специальной кредитной программы оказывается с целью сохранения рабочих мест на предприятиях. На данный момент основной задачей является восстановление реального сектора экономики. Темп экономического роста, который был до карантина, необходимо сохранять и наращивать", - добавил Станислав Прокопович.

"Правительство Нижегородской области также последовательно коррелирует основные направления – сохранение жизни и здоровья наших граждан и сохранение рабочих мест на предприятиях. Очень важно сохранять баланс между соблюдением мер предосторожности и полноценным началом работы предприятий, от которых напрямую зависит финансовое благополучие региона и его жителей", - добавил он.

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