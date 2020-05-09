Приморские киберволонтеры поддержали инициативу нижегородских общественников Общество

Приморские киберволонтеры поддержали инициативу нижегородских общественников. Как сообщают организаторы, представительство первого в России онлайн-движения "МЫ" запущено на Дальнем Востоке.

На протяжении последнего месяца активисты Приморской общественной организации "Медиабратство "Киберволонтеры" использовали мобильное приложение "МЫ" (мы-нн.рф) в своей работе. Как рассказала руководитель Медиабратства Мария Лагунова, этот цифровой инструмент оказался для общественников полезным.

"Мобильное приложение "МЫ" позволяет искать и объединять единомышленников, в удобной форме собирать отчеты о деятельности актива и наглядно видеть, кто из членов организации какой вклад внес в общее дело. Несколько наших активистов даже смогли стать лидерами ежемесячного рейтинга участников платформы и получить бесплатные подписки на музыкальные и киносервисы. Хочется, чтобы об этой возможности узнали и другие НКО в Приморском крае и присоединились к общественному онлайн-движению "МЫ". Поэтому мы решили поддержать инициативу Нижнего Новгорода и запустить движение в нашем регионе", – отметила Лагунова.

По словам дальневосточных участников платформы, общественные организации Приморья с интересом откликнулись на информацию об этом уникальном онлайн-сервисе для гражданских активистов и возможностях получать гранты на реализацию своих инициатив. Поэтому в ближайшее время приморские НКО смогут конкурировать за эту форму поддержки с общественными организациями Нижегородской области.

Чтобы получить поддержку своих инициатив или принять участие в интересных событиях своего региона, можно скачать мобильное приложение "МЫ" – в "Google Play" (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.beapps.projectx) или "App Store" (https://apps.apple.com/us/app/%D0%BC%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/id1490235312).

Презентация общественного движения "МЫ" состоялась в Нижнем Новгороде 3 марта. За два месяца с момента запуска проекта в приложении зарегистрировалось более 2 000 лидеров и активистов различных НКО, которые создали на платформе порядка 50 мероприятий. В конце каждого месяца в приложении на основании начисленных баллов подводятся итоги рейтинга участников и рейтинга проектов. По результатам первого рейтинга, ТОП-30 участников получают бесплатные подписки на онлайн-сервисы с кино, музыкой и книгами. По результатам второго – ТОП-3 проектов получают гранты в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей.