"Предложение президента РФ выплатить семьям с детьми с 3 до 15 лет по 10 тыс. рублей – беспрецедентная мера", - Владимир Тарасов Общество

"Предложение главы государства выплатить всем семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно единовременно по 10 тысяч рублей – это беспрецедентная мера", - уверен депутат Думы Нижнего Новгорода, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области Владимир Тарасов.

"Мы пока не знаем точную цифру граждан, которые получат эту финансовую помощь. Но Пенсионный фонд уже готов принимать заявления с сайта Госуслуг и производить выплаты", - подчеркнул он.

Депутат считает, что прежде всего в помощи сейчас нуждается самая уязвимая категория граждан – семьи, в которых воспитываются маленькие дети.

"И на поддержку таких семей президент России как раз обратил большое внимание в своем выступлении. Пенсионный фонд уже начал выплаты за апрель и май семьям, которые имеют материнский капитал и детей в возрасте до трех лет. Это более 42 тысяч нижегородских семей, объем выплат составил 413 млн рублей. Еще будут выплаты за июнь. И вчера президент принял решение всем семьям с детьми до трех лет выплачивать по 5 тысяч рублей в апреле-июне, даже если у них нет материнского капитала. В Нижегородской области более 45 тысяч семей имеют материнский капитал, а всего семей с детьми до трех лет насчитывается 59 тысяч, и теперь они тоже получат поддержку", - добавил он.

"Правительство провело большую работу по поддержке граждан в это сложное время. Эти выплаты будут большим подспорьем для семей. Нижегородцы, особенно жители районов, очень благодарны за прямую помощь от государства, за то, что оперативно было принято решение и начаты выплаты. Угроза новой коронавирусной инфекции еще сохраняется, поэтому призываю нижегородцев не создавать ажиотаж в отделениях Пенсионного фонда. Лучше оформить все заявления удаленно, через личный кабинет, или приходить по предварительной записи", - сказал Владимир Тарасов.

"Нерабочие дни были отменены, но борьба с пандемией продолжается. Поэтому ограничения в Нижегородской области будут сниматься поэтапно. С этим нельзя торопиться, нужно быть аккуратным. Людям нужно оберегать себя и окружающих: обязательно носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию. Тогда эта напасть отступит", - заключил он.