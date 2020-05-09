Ветер до 18 м/с ожидается в Нижегородской области днем 13 мая. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Порывы западного ветра прогнозируются местами по региону.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставлять вблизи них свои автомобили.
Ранее синоптики прогнозировали ветер до 12 м\с.
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