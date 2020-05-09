Последние новости рубрики Общество
13 мая 2020 10:12  [13] Свыше 8,3 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области
13 мая 2020 09:59  [58] "Транснефть-Верхняя Волга" оказала помощь в открытии мемориальной доски им. Героя Советского Союза Ступишина
13 мая 2020 09:50  [57] Более 124 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус, - Глеб Никитин
13 мая 2020 09:40  [78] Оползень между Коромысловой и Тайницкой башнями не повлиял на состояние Нижегородского кремля
13 мая 2020 09:21  [101] Ветер до 18 м/с ожидается в Нижегородской области днем
13 мая 2020 09:15  [112] "Предложение президента РФ выплатить семьям с детьми с 3 до 15 лет по 10 тыс. рублей – беспрецедентная мера", - Владимир Тарасов
13 мая 2020 09:05  [94] Прокуратура выявила нарушения при подготовке к пожароопасному периоду в Воскресенском районе
12 мая 2020 23:29  [276] Нижний сегодня: главные события дня
12 мая 2020 19:10  [180] Приморские киберволонтеры поддержали инициативу нижегородских общественников
12 мая 2020 18:57  [624] Фотоловушки фиксируют нарушителей карантина в Выксе
Общество

Ветер до 18 м/с ожидается в Нижегородской области днем

13 мая 2020 09:21  [101] Общество

Ветер до 18 м/с ожидается в Нижегородской области днем 13 мая. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Порывы западного ветра прогнозируются местами по региону.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставлять вблизи них свои автомобили.

Ранее синоптики прогнозировали ветер до 12 м\с.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph