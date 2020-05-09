"Транснефть-Верхняя Волга" оказала помощь в открытии мемориальной доски им. Героя Советского Союза Ступишина Общество

Фото: АО Транснефть-Верхняя Волга

При поддержке АО "Транснефть-Верхняя Волга" в Кстове Нижегородской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски имени Героя Советского Союза Михаила Протасовича Ступишина. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В мероприятии, приуроченном к 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие руководство Кстовского муниципального района и Горьковского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть-Верхняя Волга".

В память о земляке, уроженце д. Михальчиково Кстовского района Нижегородской области, много лет назад на фасаде дома №1 по ул. Ступишина кстовчане установили мемориальную доску. С инициативой замены старой, обветшавшей доски выступили работники АО "Транснефть-Верхняя Волга".

Ввиду текущей эпидемиологической ситуации и в целях нераспространения коронавирусной инфекции церемония открытия новой мемориальной доски проходила с соблюдением санитарных требований, нормативов социальной дистанции, с использованием всех необходимых средств индивидуальной защиты.

Напомним, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне работники АО "Транснефть-Верхняя Волга" выполнили ремонт и благоустройство 32 военных памятников и мемориалов. При благоустройстве было высажено 159 саженцев голубой ели, красного клена и западной туи. Также был заложен сквер в честь 75-летия Победы и разбиты две "Аллеи памяти". Мероприятия проводились в Нижегородской, Московской, Псковской, Рязанской, Кировской, Владимировской, Ивановской областях и Республике Марий Эл.

СПРАВКА:

За годы Великой Отечественной войны летчик-штурмовик М.П. Ступишин совершил 133 боевых вылета, участвовал в сражениях на Курской дуге, подо Ржевом, под Витебском, Минском, Белостоком, был дважды ранен и один раз контужен. В 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны М.П. Ступишин перешел в полярную авиацию. В частности, он участвовал в первом сверхдальнем перелете по маршруту Москва – Антарктида – Москва в декабре 1961 – феврале 1962 гг. За летную карьеру М.П. Ступишин преодолел по воздуху четыре миллиона километров и провел в небе в общей сложности 625 дней.