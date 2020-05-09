Свыше 8,3 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области Общество

Свыше 8,3 тысяч протоколов (8 307) о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области за период с 10 апреля по 12 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

За этот же период с жителями Нижегородской области сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления провели 77 660 профилактических бесед об опасности нарушения режима повышенной готовности.

"Прогулявшись на детской площадке или по магазинам, человек может, сам того не подозревая, стать разносчиком коронавируса и заразить близких, для которых это заболевание окажется смертельно опасным: пожилых, людей с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом", - напомнили нижегородцам.

За 12 мая органы исполнительной власти провели 856 профилактических бесед, составлено 8 протоколов. За сутки на пунктах въездного контроля в Нижегородскую область проверено 505 транспортных средств.

Напомним, в Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Постепенное снятие ограничений возможно в течение второй декады мая. После принятия такого решения будут подписаны соответствующие изменения в Указ Губернатора "О введении режима повышенной готовности".

"Пока в регионе действуют те же ограничения на выход из дома и передвижение по области, введенные еще до майских праздников. То есть, въезд граждан из других регионов возможен только при наличии разрешительных документов и при условии соблюдения двухнедельной самоизоляции. А сами нижегородцы должны соблюдать правила выхода из дома, получая соответствующий QR-код и жестко следуя всем санитарно-эпидемиологическим требованиям при нахождении в общественных местах", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Чем выше сейчас будет уровень соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, тем быстрее мы сможем начать снимать ограничения", - добавил глава региона.