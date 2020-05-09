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Культура и отдых

Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева

13 мая 2020 12:32  [66] Культура и отдых

Фото: Ростелеком

Сергей Лазарев даст большой онлайн-концерт в рамках проекта WinkLive 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Поклонники услышат как проверенные временем хиты певца, так и свежие композиции.

Сергей Лазарев один из самых популярных певцов страны. Миллионы поклонников любят его творчество за лиричность песен, динамичность и высочайшее качество исполнения, музыки и аранжировок — на уровне лучших образцов мировой эстрады.

Певец — дважды бронзовый призер международного конкурса "Евровидение" (2016, 2019), многократный лауреат премий "Золотой граммофон", десятикратный обладатель национальной премии "МУЗ ТВ", трехкратный обладатель премии "RU TV", призер премии MTV Russia Music Awards и множества других наград.

"Я очень скучаю по встречам со зрителями, по атмосфере живых концертов, когда идет мощный обмен энергетикой. К сожалению, на самом интересном месте пришлось приостановить большие гастроли шоу "N-Tour". Но сейчас как никогда важно оставаться дома. Не будем скучать и унывать — встретимся на онлайн-концерте. Делитесь своими эмоциями в социальных сетях, так я буду чувствовать за камерой ваше живое присутствие. Присоединяйтесь — пойте и танцуйте всей семьей," — призвал Сергей Лазарев в преддверии онлайн-мероприятия.

Концерт Сергея Лазарева пройдёт в прямом эфире на телеканале "Всё ТВ" видеосервиса Wink 15 мая, начало в 20:00 часов.

Во время концерта Сергей Лазарев обязательно ответит на вопросы телезрителей. Задать их можно в официальном аккаунте "Ростелекома" в Instagram в комментариях к анонсу концерта. Самые интересные вопросы прозвучат во время прямой трансляции.

Концерт Сергея Лазарева будет доступен в прямом эфире на телеканале "Всё ТВ" видеосервиса Wink бесплатно и без регистрации. Позднее будет доступна запись выступления.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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