"Предложенные президентом меры поддержки положительно отразятся на экономике", - Елена Аржанова Экономика

"Предложенный президентом пакет простых, но очень эффективных мер поддержки будет востребован и положительно скажется как на экономической ситуации, так и на психологическом состоянии людей", - считает депутат Думы Нижнего Новгорода, заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению Елена Аржанова.

"Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса. Очень важно, что многие из них касаются семей с детьми. При этом людям не нужно будет тратить время на лишнюю бюрократию – сбор справок и документов, что особенно важно для тех, кто оказался в сложном финансовом положении", - сказала Елена Аржанова.

"Ряд озвученных президентом мер коснулся и предпринимателей. Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для всего бизнеса, особенно для отдельных отраслей, для небольших и средних компаний. Какие-то сферы, например, туризма или общепита, оказались буквально на грани выживания. К сожалению, не все работодатели смогли сохранить сотрудников и заработную плату на прежнем уровне в период самоизоляции. Но такие компании есть, и необходимо их поддержать", - подчеркнула она.

Елена Аржанова отметила, что озвученные президентом страны меры поддержки предусматривают конкретные выплаты и льготы, "способные стать спасательным кругом для граждан и бизнеса в период выхода из режима повышенной готовности".

"Только так сегодня можно не допустить социальной катастрофы. Для успешной реализации шагов, о которых сказал президент, необходима слаженная работа федеральных, региональных и муниципальных властей. С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны завершился, но борьба с пандемией продолжается. В какие сроки и как снимать ограничения, каждый регион будет решать самостоятельно – в зависимости от эпидемиологической ситуации. Очевидно одно: выход из режима самоизоляции должен быть осторожным, последовательным и адекватным сложившейся ситуации", - добавила Елена Аржанова.