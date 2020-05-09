Госинспекция труда оштрафовала нижегородскую строительную компанию за долги по зарплате

Госинспекция труда оштрафовала нижегородскую строительную компанию АО "Жилстройресурс" за нарушение сроков выплаты зарплаты.
Строительная компания "Жилстройресурс" оштрафована на за нарушение сроков выплаты зарплаты
В ходе совместной проверки с прокуратурой Нижегородского района выявлено, что работникам строительной компании заработная плата за период май-октябрь 2019 года была выплачена только 28 ноября 2019 года.
Таким образом, в действиях юридического лица АО "Жилстройресурс" усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАп РФ - невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы.
АО "Жилстройресурс" признано виновным, штраф составил 40 тысяч 550 рублей.
Ранее Госинспекция труда в Нижегородской области оштрафовала ООО "Радуга 2" (деятельность грузового автомобильного транспорта). Водитель организации пожаловался на грубые нарушения своих трудовых прав.
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