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Бизнес

Госинспекция труда оштрафовала нижегородскую строительную компанию за долги по зарплате

13 мая 2020 13:06  [31] Бизнес

Госинспекция труда оштрафовала нижегородскую строительную компанию АО "Жилстройресурс" за нарушение сроков выплаты зарплаты.

Строительная компания "Жилстройресурс" оштрафована на за нарушение сроков выплаты зарплаты

В ходе совместной проверки с прокуратурой Нижегородского района выявлено, что работникам строительной компании заработная плата за период май-октябрь 2019 года была выплачена только 28 ноября 2019 года.

Таким образом, в действиях юридического лица АО "Жилстройресурс" усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАп РФ - невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы.

АО "Жилстройресурс" признано виновным, штраф составил 40 тысяч 550 рублей.

Ранее Госинспекция труда в Нижегородской области оштрафовала ООО "Радуга 2" (деятельность грузового автомобильного транспорта). Водитель организации пожаловался на грубые нарушения своих трудовых прав.

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