Более 60% россиян положительно оценили дистанционные мероприятия ко Дню Победы Общество

Более 60% россиян положительно оценили дистанционные мероприятия ко Дню Победы. Об этом свидетельствует исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенное методом телефонного интервью 11 мая 2020 года.

Так 50,8% респондентов сообщили, что принимали участие хотя бы в одном мероприятии в День Победы.

62% участников исследования считают, что праздничные мероприятия этого года привели к появлению чувства душевного подъема и ощущения единения народа. 32% заявили, что они "скорее не согласны" с этим утверждением, 6% - затруднились ответить.

Участие в проекте "Окна Победы" (оформление окон жилых домов рисунками о Победе со словами благодарности) принимали 26% опрошенных. По 24% присоединились к акциям "Свет Победы" (одномоментное включение фонариков, зажигание свечей в окнах жилых домов в память о погибших на войне и ветеранах) и "Флаги России. 9 мая" (вывешивание российского флага с георгиевской ленточкой в окнах и на балконах жилых домов). 21% - поучаствовали во всенародном исполнении песни "День Победы". 20% - в акции "Бессмертный полк на балконах" (выход с портретами участников войны и ветеранов на балконы). 10% поздравили ветеранов во дворах. 3% - исполнили "Мечты победителей" (исполнение заветных желаний ветеранов).

(с сайта ВЦИОМ)

69% респондентов хотели бы, чтобы поздравление ветеранов во дворах было традиционным. По 62% высказались за ежегодное проведение акций "Мечты победителей" и "Окна Победы". По 61% - за "Свет Победы", "Флаги России. 9 мая" и всенародное исполнение песни "День Победы".

Также исследование показало, что 67% россиян знали, что в мероприятиях Дня Победы принимали участие представители других стран. 90% опрошенных относятся к этому положительно, 7% - безразлично, 1% - отрицательно, 2% - затруднились ответить.